Кызыл, 19 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Туве стартует проект по возрождению древнего сказительского искусства. В рамках культурного проекта «Театр тоол» будут организованы вечера сказаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Вечера будут проходить в традиционной войлочной юрте, установленной возле Национального театра. Как отмечается, искусство народных сказаний считается к настоящему времени фактически утраченным. Для отработки репертуара в архивах были найдены старинные сказания, записанные на аудионосителях.

Сказителем проекта станет выпускник Кызылского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола Начын Салчак, многократный победитель международных и межрегиональных конкурсов по сказительскому искусству. В его репертуаре — сказания о тувинском богатыре Кангывай-Мергене, о бедном юноше-рыбаке Оскус-ооле и Золотой Дангыне, о мальчике с тремя знаниями и так далее.

«Помимо вечеров сказаний, в рамках проекта будут проведены мастер-классы по горловому пению и народным напевам, по приготовлению блюд национальной кухни, по национальным играм и непосредственно по сказительскому искусству», — добавили в правительстве.

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