Кемерово, , 11:34 — REGNUM В Кемеровской области трудовые обязанности мобилизованных возьмут на себя учащиеся последних курсов вузов и ссузов. Первые студенты уже направлены на предприятия. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, регион продолжает развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов».

Координатором по взаимодействию между предприятиями и образовательными организациями выступил Центр опережающей профессиональной подготовки.

Отмечается, что при трудоустройстве учитывается в том числе близость проживания студента к предприятию.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что утром 19 октября в Новокузнецке с Площади Побед проводили шестую группу мобилизованных. Они отправились в учебный центр.

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