Лоуренс Фишборн сказал, как относится к фильму «Матрица: Воскрешение»
Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Лоуренс Фишборн заявил, что после просмотра фантастического фильма «Матрица: Воскрешение» Ланы Вачовски пришёл к выводу, что это не настолько плохая картина, как он думал. Об этом 19 октября сообщает журнал Variety.
При этом актёр отметил, что фильм всё же не оправдал его надежд несмотря на то, что Киану Ривз и Керри-Энн Мосс «сделали своё дело». Журналисты задали ему вопрос о том, не считает ли он, что упустил возможность стать частью возрождённой франшизы. «Нет, не совсем», — ответил Фишборн.
Напомним, в оригинальной трилогии «Матрица» Лоренс Фишбор исполнил роль Морфеуса. Ранее российский видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил фильм с критическим обзором нового фильма франшизы.