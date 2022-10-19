Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Лоуренс Фишборн заявил, что после просмотра фантастического фильма «Матрица: Воскрешение» Ланы Вачовски пришёл к выводу, что это не настолько плохая картина, как он думал. Об этом 19 октября сообщает журнал Variety.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США

При этом актёр отметил, что фильм всё же не оправдал его надежд несмотря на то, что Киану Ривз и Керри-Энн Мосс «сделали своё дело». Журналисты задали ему вопрос о том, не считает ли он, что упустил возможность стать частью возрождённой франшизы. «Нет, не совсем», — ответил Фишборн.

Напомним, в оригинальной трилогии «Матрица» Лоренс Фишбор исполнил роль Морфеуса. Ранее российский видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил фильм с критическим обзором нового фильма франшизы.