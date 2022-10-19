Архангельск, 19 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Жители Архангельской области собрали 200 коробок с гуманитарной помощью для бойцов СВО. Об этом сообщает правительство региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи

Координирует сбор и отправку помощи региональный штаб поддержки мобилизованных и их семей, который создан на базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее». Помощь от неравнодушных людей продолжает поступать ежедневно.

По словам директора центра Максима Арбузова, сами бойцы, их командиры говорят, что в полевых условиях очень нужны средства гигиены.

«Когда мы передавали дополнительные вещи нашим землякам в учебном центре под Санкт-Петербургом, офицеры, вернувшиеся с передовой, отмечали, что в полевых условиях нечасто есть возможность помыться, сходить в баню, поэтому, например, влажные салфетки очень востребованы», — отметил Арбузов.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчане направили участникам СВО более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи.