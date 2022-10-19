Ярославль, 19 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля задолжала более 150 млн рублей взносов за капитальный ремонт жилья в домах, которые перешли на специальные счета. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 19 октября рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

При этом в «общий котёл» долги на порядок меньше.

«В региональный фонд мы должны 6 млн 824 тысячи, по спецсчетам мы должны 152 млн 353 тысячи. И ТСЖ 2 млн 526 тысяч рублей. Соответственно, ждём поступления данных денежных средств и будем рассчитываться по долгам. С департаментом финансов постоянно работаем в этом направлении», — рассказал Ярослав Овчаров.

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин пытался добиться от чиновников, почему в «общий котёл» (средства, которыми распоряжается фонд капремонта) мэрия платит, а по спецсчетам (этими деньгами распоряжаются сами жители) нет. По версии Ненилина, мэрия задерживает деньги, которые уже заплатили наниматели жилья. Однако заммэра Андрей Данц сказал, что это не так.

Похоже, что мэрия действует заодно с фондом капремонта, который всячески сопротивляется переходу домов на специальные счета.