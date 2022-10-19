Шебекино, Белгородская область, , 11:30 — REGNUM Под сильный обстрел ВСУ попало 19 октября Шебекино, есть раненые. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела Телеграм-канал вячеслава Гладкова

По предварительным данным, все попадания снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр. В местном физкультурно-оздоровительном комплексе повреждён надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также два припаркованных рядом автомобиля.

«Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжёлом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», — уточнил глава региона.⠀

Обстрел территории продолжается.