Шебекино, Белгородская область, 19 октября 2022, 11:30 — REGNUM Под сильный обстрел ВСУ попало 19 октября Шебекино, есть раненые. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, все попадания снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр. В местном физкультурно-оздоровительном комплексе повреждён надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также два припаркованных рядом автомобиля.
Обстрел территории продолжается.