Пенза, 19 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Ещё один вид социальной поддержки для семей мобилизованных ввели в Пензенской области. Об этом 19 октября информирует пресс-служба регионального правительства.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

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«Все дети мобилизованных с 1 по 11 класс будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в полном объеме», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области детям мобилизованных по достижении возраста 1,5 лет без очереди предоставят место в детском саду. Школьники с 1 по 6 классы будут зачислены в группы продленного дня без оплаты. Для детей сделают бесплатными занятия в кружках и секциях допобразования. Также семьям окажут содействие при переводе детей в ближайшие детсад или школу, освободят от оплаты при посещении городских и муниципальных детсадов. Студентам уберут оплату за пользованием жилым помещением в общежитиях профессиональных образовательных учреждений (платы за наем) и платы за коммунальные услуги.

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