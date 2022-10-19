Омск, , 11:29 — REGNUM Командующий объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин заслуживает уважения, так как говорит людям правду. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 октября сообщил политаналитик Василий Епанчинцев (Омская область).

Сергей Суровикин Министерство обороны России

Эксперт прокомментировал информацию о том, что Суровикин, согласно его заявлению 18 октября, не исключает необходимости принятия «непростых решений» в Херсонской области.

Читайте также: Суровикин не исключил «непростых решений» в отношении Херсона

«Генерал Суровикин явился широкому зрителю и читателю, российскому народу во всём тяжёлом обаянии своего образа. Суровый генерал, который готов на жёсткие меры относительно киевского режима. Человек, который готов сровнять с землёй критическую инфраструктуру врага, чтобы одержать полную безоговорочную победу и достичь всех целей специальной военной операции. Обратите внимание, насколько много в интернете недостоверной информации относительно темы СВО. А генерал Суровикин выходит, говорит правду, люди ему верят. Это вызывает уважение. И уже это одно способно сделать его народным героем. Он попадает в тот образ, который народ себе и рисовал. В образ сурового военачальника. Недаром его называют «генерал Армагеддон», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

По мнению Василия Епанчинцева, генерал Суровикин «не считается с какими-то сантиментами при достижении целей».

«Он готов использовать все возможности, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре противника. Более того, он бережёт жизни солдат. Суровикин подтвердил, что нам дорога каждая жизнь, мы никуда не торопимся. Мы победим противника, сломаем его инфраструктуру, его силы. И неважно, сколько времени это займёт. Потому что здесь мы обладаем большими ресурсами, большим умением. Это крайне интересное начало публичной карьеры Сергея Суровикина», — резюмировал политаналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции в октябре 2022 года.

Читайте также: Командующим войсками ВС России в зоне СВО назначен генерал Суровикин