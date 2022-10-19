Нальчик, 19 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии с ноября 2022 года будут производиться дополнительные выплаты педагогам вне зависимости от места их работы. На эти цели выделен 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Учитель у электронной доски

Напомним, ранее глава КБР Казбек Коков подписал указ о повышении зарплаты педагогам с августа 2022 года на 10%. В среднем они стали получать на 5 тыс. рублей больше. До конца 2022 года зарплата учителя должна составить не менее 30 тыс. рублей.

«Нововведения в системе образования республики должны способствовать увеличению числа преподавателей. На эти цели направят больше миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в 2023 году власти региона выделят еще 1,7 млрд рублей на оплату труда учителей химии, физики и информатики, совмещающих работу в сельских школах с основной работой.