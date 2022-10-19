Нью-Дели, , 11:27 — REGNUM Китай заблокировал предложение представителей Индии и США в Совбезе ООН внести главаря антииндийской группировки «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахида Махмуда в список международных террористов, передает 19 октября агентство Press Trust of India (PTI).

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что это уже четвертый раз за последние несколько месяцев, когда Пекин блокирует предложение включить Махмуда в «черный список» Контртеррористического комитета СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, весной трое боевиков экстремистской организации «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены на союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии.