Нью-Дели, 19 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Китай заблокировал предложение представителей Индии и США в Совбезе ООН внести главаря антииндийской группировки «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахида Махмуда в список международных террористов, передает 19 октября агентство Press Trust of India (PTI).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что это уже четвертый раз за последние несколько месяцев, когда Пекин блокирует предложение включить Махмуда в «черный список» Контртеррористического комитета СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, весной трое боевиков экстремистской организации «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены на союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии.