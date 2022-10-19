Джакарта, , 11:27 — REGNUM В этом году от острых заболеваний почек умерли 99 индонезийских детей, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские дети Department of Foreign Affairs and Trade

«Почти 100 детей в Индонезии умерли от острой болезни почек в этом году», — заявил представитель министерства здравоохранения Индонезии Мухаммад Сиахрил.

По состоянию на 18 октября в Индонезии выявили 206 случаев заболевания, 99 из которых скончались.

Судя по отчетам министерства здравоохранения и индонезийской ассоциации педиатров, рост заболеваемости был зафиксирован в конце августа. Мухаммад Сяхрил заявил, что резкое увеличение было обнаружено в основном у детей в возрасте до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 74 ребенка скончались в Индонезии от острой почечной недостаточности с начала 2022 года.

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