Ульяновск, 19 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Ульяновске выделяют федеральные средства на ремонт классической гимназии, где учился Владимир Ленин. Он является объектом культурного наследия федерального значения. Соответствующее извещение о подаче заявок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» (музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»). По итогам аукциона планируется определить подрядчика по текущему ремонту объекта культурного наследия федерального значения «Здание Симбирской мужской классической гимназии, где учился Ленин Владимир Ильич в 1880–1887 гг.». Гимназия расположена в Ульяновске по улице Спасская, 18/2.

В учреждении планируется отремонтировать кровлю, пять кабинетов, два коридора, зал, комнату сотрудников и другие объекты.

Начальная цена контракта определена в размере 850 132 рубля 54 копейки. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 25 октября. При заключении контракта работы должны быть выполнены «не позднее 15 декабря 2022 года».

Напомним, что Ульяновск (Симбирск) является малой родиной Владимира Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» получит статус достопримечательного места.

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