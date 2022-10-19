Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Учёные обнаружили на дне Ладожского озера новые сейсмические разломы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки России, пишет Газета.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Берег Ладожского озера на острове Валаам

Сотрудники Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН установили, что на дне Ладожского озера из-за мощного землетрясения появились стометровые разломы. Их происхождение приходится на современную геологическую эпоху.

Учёные нашли пять разломов в северной части озера. Они отмечают, что эти образования до сих пор могут быть активными. Разломы следует изучить на предмет опасности. Например, через уступы в воду могут проникать опасные вещества, среди которых и ртуть.

Отметим, что обнаружить разломы позволил подводный аппарат. В его устройстве есть несколько камер, эхолот и подсветка.