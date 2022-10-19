Тольятти, Самарская область, 19 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных и участников спецоперации (СВО) на территории б. УССР освободят от платы за посещение занятий в группах продленного дня в Тольятти. Об этом 19 октября сообщил глава города Николай Ренц в своем телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

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Он сообщил, что в Тольятти проводили на боевое слаживание мобилизованных жителей.

«Мужчины оставляют свои семьи, и им важно быть уверенными, что их женам, детям, родителям будет оказана вся необходимая поддержка и помощь», — отметил мэр города.

По его словам, 15 октября состоялась встреча с семьями мобилизованных, на которой обсуждали и тему об оплате «продлёнки».

«Мы внимательно рассмотрели этот вопрос и приняли решение о том, что дети из семей наших жителей, мобилизованных на военную службу, будут освобождены от платы за посещение занятий в группах продленного дня. От платы за данную услугу будут также освобождены дети добровольцев и военнослужащих-участников спецоперации», — пояснил глава города.

Он отметил, что для этого нужно подать соответствующее заявление в муниципальное образовательное учреждение, где обучается ребенок.

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