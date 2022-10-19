Новая Каховка, Херсонская область, 19 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Новой Каховке Херсонской области идёт активная подготовка к началу отопительного сезона, сообщили 19 октября в администрации города.

Pixabay.com Котельная

Как сообщается, здание одной из котельных пострадало от ракетных обстрелов — в одном крыле вылетели стёкла, в фасаде пробита дыра.

«Однако это совсем не мешает работникам котельной вести подготовительные работы, связанные с началом ее работы», — говорится в сообщении.

На данный момент работы выполнены на 95%. Уже в ближайшее время планируется начать подавать тепло в бюджетные организации города.