Тбилиси, , 11:25 — REGNUM В парламенте Грузии нашлось достаточно голосов, чтобы принять 18 октября в первом чтении законопроект о внесении поправок в конституцию, касающихся избрания генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

В парламенте Грузии Parliament.ge

Отмечается, что за законопроект проголосовали 126 депутатов при необходимом минимуме 113, так как это касается конституции. Кроме правящей партии «Грузинская мечта», нововведение поддержали оппозиционные партии «Лело», «Гирчи» и «Стратегия Агмашенебели».

Если законопроект примут, то для избрания генпрокурора из представленных генпрокуратурой кандидатов, нужно набрать не менее 90 голосов депутатов, чтобы занимать должность пять лет. Если этого не получится, то генпрокурора избирают простым большинством (не менее 76 голосов), но на один год.

Депутат от «Мечты» Анри Оханашвили, представлявший проект закона, назвал новый механизм «ущербным». Он отметил, что в Европе так не назначают генпрокуроров. Тем не менее «Мечта» поддерживает законопроект, так как его принятие — одно из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

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