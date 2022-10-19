Москва, 19 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Российские военные в ходе выполнения задач специальной военной операции могут в течение продолжительного времени глушить связь ВСУ в радиусе до 30 км. Как сообщили в Минобороны России, это позволяет делать комплекс «Леер-3».

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В ведомстве отметили, что комплекс при помощи помех, которые передаются беспилотником «Орлан-10» со специальными передатчиками радиосигнала, может подавить сразу около двух тысяч абонентов. При этом аппаратура блокирует работу любых устройств в определённых диапазонах, однако полностью сотовые сети не блокируются.

«Глушить телефоны ВСУ в радиусе до 30 километров комплекс может, пока беспилотник в небе, десятки часов. Более чем достаточно для подхода в указанный район наших подразделений», — говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.

Также отмечается, что система может не только ставить помехи, но и рассылать SMS. Однако основная задача для комплексов «Леер-3» — обнаружение массового скопления абонентов сотовой связи в лесных массивах, вдоль русла рек, в деревенских сараях и других нехарактерных для этого местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, командующий объединённой группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в ходе специальной военной операции на территории б. УССР получила подтверждение эффективность работы российских систем противовоздушной обороны.

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