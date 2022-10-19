Москва, , 11:23 — REGNUM Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин посоветовал послу киевского режима в Таджикистане Валерию Евдокимову выучиться на актера.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Евдокимов, выступая на конференции «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов», обвинил Россию в устрашении проживающего на территории б. УССР населения.

«Вам следуют поучиться на актера, поскольку определенные способности вы сегодня продемонстрировали», — цитирует дипломата РИА Новости.

Тарабрин отметил, что «почему-то у него (посла) не нашлось слов сочувствия, и он не пустил слезу по гражданскому населению Донецкой и Луганской областей, который киевский режим методично истребляет в течение последних 8 лет».