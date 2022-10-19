Москва, , 11:23 — REGNUM Стратегия Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации, как накануне рассказал в интервью новый командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, нацелена на сохранение жизней людей. Об этом 19 октября рассказал корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

Сергей Суровикин Министерство обороны России

Как указал эксперт, в своём интервью новый командующий войсками ВС РФ в зоне спецоперации отметил, что стратегия, которую там реализуют российские войска, нацелена на сохранение человеческих жизней и на минимальные потери. Однако при этом враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону как минимум по трём направлениям. При этом вражеские силы несут большие потери: ежедневно от 600 до 1000 человек, а российские военные стараются минимизировать жертвы среди бойцов и мирного населения.

Также Межуев добавил, что Суровикин рассказал, что у России есть вооружения превосходящие НАТОвские, выделив при ответе на вопрос о самом сильном российском оружии, как бывший командующий воздушно-космическими силами, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые не могут быть перехвачены имеющимися у боевиков ВСУ системами ПВО и системами ПВО, которые им также пытается поставить альянс. Кроме того, российский военачальник назвал российский истребитель пятого поколения СУ-57 лучшим многофункциональным самолётом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы успешно развивают наступление на авдеевском направлении.