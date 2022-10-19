Москва, , 11:23 — REGNUM Личный состав Министерства внутренних дел России переведен на усиленный режим несения службы, особенно на приграничных территориях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Госдумы.

Владимир Колокольцев Kremlin.ru

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«Личный состав ряда территорий переведен на усиленный вариант несения службы. Особенно в приграничных территориях», — сказал Колокольцев в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

В то же время на фоне спецоперации число заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах возросло в восемь раз, сообщил Колокольцев.

Ранее 24 февраля было объявлено о начале военной специальной операции.