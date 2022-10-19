19 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 12:39 — REGNUM Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что до конца нынешнего года Тегеран и Москва подпишут всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве. Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрагимом Раиси в Самарканде говорил, что работа над новым договором находится на завершающей стадии. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что «у обеих стран имеются планы вывести двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства». В настоящее время дипломаты двух стран ведут работу над проектом договора, который передала России иранская сторона. Срок его действия определен в 20 лет.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Если оценивать ситуацию с позиции «снизу-вверх», то в последние годы взаимоотношения между двумя странами развивались не совсем ровно. Одно время Россия придерживалась некоторых введенных Западом санкций против Ирана, особенно в области военно-технического сотрудничества, когда на принятие в Москве решений оказывали заметное влияние различные политические и экономические конъюнктурные моменты. Не всё было однозначно и в Тегеране, где проявлялось влияние так называемой западной партии. В такой ситуации контуры многих новых форм взаимодействия двух стран просматривались только на уровне предполагаемого сценария. Их практическая реализация не считалась неизбежной. Конечно, в Тегеране отмечали процессы перемещения главного вектора развития в сторону бурно развивающихся азиатских экономик, таких как Китай и Индия. При этом там не исключали возможности подписания с США нового соглашения по ядерной программе и отказа американцев от санкционной политики. В таком контексте оценивались перспективы налаживания экономического партнерства с европейскими странами.

В то же время в Иране, как и в России, были такие силы, которые прогнозировали осложнения в отношениях между Москвой и Западом и заявляли о необходимости углубления тесных связей двух стран из прагматичных соображений. Так и произошло, когда Россия из-за событий на территории б. УССР оказалась в ситуации беспрецедентной экономической конфронтации со странами Запада. Москва двинулась на Восток. Участились контакты между лидерами двух стран в разных форматах, столицы двух стран стали посещать правительственные делегации с разными профильными направлениями, подписывать соглашения по расширению торгово-экономического взаимодействия. В отношениях между Россией и Ираном появился «эффект синергетики», они быстро стали трансформироваться в союзнические, началась даже кооперация в самых разных областях взаимодействия, в том числе и в сфере безопасности. Стал быстро расти и товарооборот между двумя странами, который ранее не соответствовал их потенциальным возможностям.

Встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси Kremlin.ru

Москва и Тегеран вступили на путь более тесного политического взаимодействия. Они уже имеют опыт такого сотрудничества в формате астанинского процесса по урегулированию в Сирии. Теперь необходимо более активно выстраивать взаимодействие на афганском и кавказском направлениях, в Средней Азии, а в широком смысле — объединяться на фоне санкционного давления, которое оказывают на них Вашингтон и его союзники, выходя за рамки международного права. Впору вспомнить, что Иран — наш сосед. Отношения с ним уходят в глубь веков, вплоть до времен Древней Персии. Он занимает важнейшее стратегическое положение в зоне Персидского залива, граничит с постсоветскими республиками Кавказа, а через Каспийское море и с самой Россией. Не случайно The Washington Post считает, что «формирующийся между Россией и Ираном альянс меняет расстановку сил не только на Ближнем Востоке, но и в мировой политике». Определена общая позиция Тегерана и Москвы по вопросам глобализации и поляризации процессов в мире.

Несмотря на некоторые расхождения, геополитические точки зрения двух стран очень близки или полностью совпадают. Происходит поиск новых вариантов сотрудничества. Их потенциал значительно превышает текущий уровень отношений. Дело теперь за тем, чтобы в России усилили изучение современного Ирана, а не только руководствовались исключительно экономическими аспектами. Но как бы то ни было, многие эксперты уверены, что впервые за последние полвека российско-иранские отношения стали достигать пика взаимопонимания. Дальнейшему развитию двусторонних отношений может способствовать заключение всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве.