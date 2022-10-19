Южно-Сахалинск, 19 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. На юге Сахалина завершился сбор урожая. Сельскохозяйственным предприятиям удалось вырастить больше овощей, чем в прошлом году, сообщили в правительстве островного региона.

(сс) sbj04769 Картофель

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На 5,5% больше картофеля собрали в АО «Совхоз Южно-Сахалинский» и АО «Совхоз «Тепличный» — всего более 18,5 тыс. тонн. На уровне прошлого года сохранился урожай картофеля в крестьянско-фермерских хозяйствах — 93 тонны.

Овощей закрытого грунта за 9 месяцев собрано 6,4 тыс. тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Луганской Народной Республики озимыми культурами засеяли более 137 тыс. га.