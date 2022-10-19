София, , 11:18 — REGNUM Сотни человек собрались перед зданием Народного собрания (парламента) Болгарии с требованиям к властям отказаться от политического и экономического сотрудничества с киевским режимом Владимира Зеленского. Об этом 19 октября сообщает БТВ.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули болгарские и российские флаги, а также плакаты с надписями «Нейтралитет для Болгарии!» и Нет — нацизму!». Кроме того, в среде демонстрантов раздаются лозунги в поддержку специальной военной операции (СВО) РФ на территории б. УССР.

Полиция не вмешивается в ход мероприятия.

Напомним, 19 октября в Софии открылось первое заседание сессии 48-го Народного собрания Болгарии.