Челябинск, 19 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Челябинской области из нелегальной оружейной мастерской изъяли 462 гранаты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

Оружие

Также у чёрных оружейников нашли 353 единицы огнестрельного оружия, более 79 килограммов взрывчатых веществ, почти 38 тыс. патронов. Всё это изъяли из незаконного оборота.

Как сообщало ИА REGNUM, в преступную группу входили 123 человека. Они являются жителями 45 регионов России.