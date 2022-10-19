Эль-Кувейт, 19 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было принято в «самый неподходящий момент» и усилит глобальное инфляционное давление, заявила высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США во время визита на Ближний Восток.

ИА REGNUM Госдепартамент США

«Последствия [этого решения] широкомасштабны», — сказала журналистам 19 октября помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф во время поездки в Кувейт, также входящий в ОПЕК.

«Мы все не успели выйти из экономических последствий пандемии, а последствия [СВО в б. УССР] еще больше подкосили экономику, — заявила она. — Поэтому усиление инфляционного давления со стороны энергетики — это просто наихудший момент для этого».

Организация стран — экспортеров нефти и ее партнеры в числе 23 стран во главе с Саудовской Аравией и Россией 5 октября приняли решение с ноября снизить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Это вызвало кризис в отношениях между США и Саудовской Аравией. Президент США Джо Байден назвал этот шаг непродуманным и пригрозил Саудовской Аравии «последствиями».

По словам Лиф, Байден будет применять «методичный» подход к Саудовской Аравии, одному из самых важных и давних союзников США на Ближнем Востоке.

«Никто не предлагал эскалации», — сказала она.

«Нет сомнений, что как из Эр-Рияда, так и из Вашингтона звучали заявления, говорящие нам о том, что не все в порядке, — сказала на том же брифинге заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Строул. — Нам придется возобновить диалог, чтобы обсудить дальнейшие действия».