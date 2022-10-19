Москва, 19 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о конфискации в пользу государства имущества у киберпреступников, добытого ими в ходе совершения преступления. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») журналистам.

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Что касается теневого сегмента интернета — даркнета, где сегодня происходит как раз вовлечение молодежи в наркопотребление, мы сегодня уже подготовили законопроект, который направлен на то, чтобы конфисковывать все имущество, добытое этими ИТ-преступниками в ходе совершения преступления, в доход государства», — сказал Пискарёв.

Он также заверил, что депутаты намерены активно работать в сфере противодействия киберпреступности и мошенничеству в банковской сфере.

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