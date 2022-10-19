В Госдуме хотят ввести конфискацию имущества киберпреступников
Москва, 19 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о конфискации в пользу государства имущества у киберпреступников, добытого ими в ходе совершения преступления. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») журналистам.
«Что касается теневого сегмента интернета — даркнета, где сегодня происходит как раз вовлечение молодежи в наркопотребление, мы сегодня уже подготовили законопроект, который направлен на то, чтобы конфисковывать все имущество, добытое этими ИТ-преступниками в ходе совершения преступления, в доход государства», — сказал Пискарёв.
Он также заверил, что депутаты намерены активно работать в сфере противодействия киберпреступности и мошенничеству в банковской сфере.
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