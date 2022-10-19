Москва, , 11:16 — REGNUM Упор в обеспечении безопасности учебных заведений нужно делать на профилактические мероприятия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Госдумы.

Владимир Колокольцев Kremlin.ru

«Я, наверное, многих удивлю той цифрой, которую сейчас назову. С 2017 года мы пресекли 40 случаев приготовления к совершению подобного рода деяний», — сказал министр.

По его словам, основной упор нужно делать на профилактику подобных нападений. Также, отметил Колокольцев, невозможно вооружённые отряды поставить возле каждого учебного заведения.

«С начала текущего года в ходе обследования школьных учреждений сотрудниками органов внутренних дел направлено 7 тыс. обращений главам районных администраций, директорам школ, чтобы обратить внимание на недостатки в плане обеспечения безопасности детей», — добавил он.

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