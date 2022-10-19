Кишинёв, , 11:37 — REGNUM Молдавской оппозиции выгодно силовое обострение и разгон полицией палаточного городка. Об этом 19 октября ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

«Партия «Шор» продолжит действовать в том же ключе, периодически провоцировать силовиков на силовое давление в отношении протестующих», — заявила эксперт.

ПСРМ (партия социалистов Молдавии — ИА REGNUM) заявила, что намерена работать с молдавской диаспорой в России, сообщила Харитонова.

В ближайшее время мы увидим пусть и несогласованную, но нарастающую активность политической оппозиции, которая будет использовать в своих интересах недовольных властью, милитаризацией и возможной мобилизацией, мотивированных на выступления граждан, чье благосостояние стремительно снижается из-за провальной политики нынешнего кабмина, уверена политолог.

«Этому будет способствовать и наступающий отопительный сезон в условиях неурегулированности газового вопроса. Зима близко…», — заключила эксперт.

Напомним, что ранее в Кишиневе начались масштабные протесты, которые привели к столкновениям между протестующими и полицией.