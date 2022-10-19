Эр-Рияд, 19 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Гражданин США был приговорен к 16 годам тюремного заключения в Саудовской Аравии за критические публикации в социальных сетях. Об этом 19 октября сообщает Al-Hurra.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, 72-летний Саад Ибрагим Альмади, имеющий двойное гражданство США и Саудовской Аравии, был арестован в ноябре 2021 года после прибытия в Эр-Рияд. Альмади обвинялся в критике правящего строя Саудовской Аравии и непосредственно короля Салмана бен Абдель-Азиза.

Саудовский суд использовал в качестве материала для обвинения 14 публикаций, сделанных Альмади в соцсети Twitter.

Как сообщает Al-Hurra, власти США намерены добиваться освобождения своего гражданина и его экстрадиции.