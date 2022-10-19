Москва, , 11:25 — REGNUM Российская армия методично наносит высокоточные удары по объектам критической инфраструктуры на территории б. УССР, выводя из строя энергетику страны. О целях таких ударов сообщил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Основной целью ударов Вооруженных сил РФ по объектам инфраструктуры киевского режима является сковывание снабжения и восстановления вражеской армии. Также сокращаются возможности местных властей поэтапно снабжать электроэнергией промышленные и военные предприятия.

Энергетическая инфраструктура столицы б. УССР поэтапно выводится из строя. Изначально удары приходились по объектам на правом берегу Киева, теперь очередь дошла до левого берега. Городские власти призывают жителей экономить электроэнергию и делать запасы воды. Подобная картина и в некоторых райцентрах Киевской области, добавил Руденский.

В отличие от ВСУ, российские военные не наносят удары по жилым кварталам и соцучреждениям, их целью становятся только объекты критической инфраструктуры противника. Киевский режим таких действий от России не ожидал. Восемь лет длился жесточайший геноцид населения не только на Донбассе, но и по всей территории б. УССР.

«Но, как гласит русская пословица, русские медленно запрягают, но быстро едут. Наше, казалось бы, безграничное терпение закончилось», — пишет Руденский в своем телеграм-канале, добавляя, что соотечественники временно окупированной территории страшно негодуют о происходящем.

По словам депутата, сегодняшние действия российских военных свидетельствуют о смене стратегии. От ограниченной спецоперации Вооруженные силы России переходят к стратегии изнурения, «целью становятся не столько наступательные бои в поле, а максимальное ограничение способностей противника вести войну. Вражеское государство должно перестать функционировать как единый организм и развитое индустриальное общество».

Напомним, Киев обрекает на уничтожение неподготовленных бойцов территориальной обороны, отправляя их на передовую, считает командующий объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.

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