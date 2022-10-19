Магас, 19 октября 2022, 11:14 — REGNUM В Ингушетии получат по 100 тыс. рублей семьи резервистов, призванных для защиты Родины в рамках частичной мобилизации. Денежные средства будут выплачены из резервного фонда главы региона, сообщил 18 октября руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.
Он также пообещал решать все проблемы членов семей мобилизованных, поручив держать этот вопрос на контроле министрам здравоохранения, образования, труда и социального развития, главам муниципальных образований.