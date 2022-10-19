Магас, 19 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Ингушетии получат по 100 тыс. рублей семьи резервистов, призванных для защиты Родины в рамках частичной мобилизации. Денежные средства будут выплачены из резервного фонда главы региона, сообщил 18 октября руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.

Александр Погожев ИА REGNUM Родственники мобилизованных

«Семьям мобилизованных будет произведена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Помощь будет оказана из резервного фонда главы РИ. Выплаты своевременно дойдут до тех, кому они положены. Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет», — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Он также пообещал решать все проблемы членов семей мобилизованных, поручив держать этот вопрос на контроле министрам здравоохранения, образования, труда и социального развития, главам муниципальных образований.