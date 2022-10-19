Москва, , 11:14 — REGNUM Ликвидность золота невелика, и излишнее его накопление снижает эффективность международных резервов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что в настоящее время нецелесообразно покупать золото для пополнения международных резервов РФ.

Золото

«Отчасти с мнением зампреда ЦБ РФ Заботкина можно согласиться, — сказал Хестанов. — Ликвидность золота невелика, и излишнее его накопление снижает эффективность международных резервов. Главный риск, с которым связано увеличение доли золота в международных резервах РФ, — это сложности с быстрой реализацией значительных объемов золота. Если возникнет необходимость быстро продать много золота сразу, можно не найти покупателя на весь объем. Наиболее рационально выглядит корзина из дружественных валют и номинированных в них долговых инструментов. Как минимум эти валюты можно будет использовать для закупки товаров в дружественных странах — их эмитентах».

Напомним, как сообщалось ранее, Заботкин полагает, что накопление золота в золотовалютных резервах создаст дополнительный импульс к росту денежной массы.