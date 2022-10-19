Вашингтон, 19 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не хочет воспринимать разгул преступности и рост цен главными темами, которые беспокоят американских избирателей перед выборами, считает основной тему абортов. Соответствующие заявления она сделала 18 октября в эфире MSNBC.

Congress.gov Нэнси Пелоси

Опрос New York Times — Siena College, опубликованный 17 октября, показал, что экономика и инфляция были наиболее важными проблемами для 44% вероятных избирателей, что является частью более крупного сдвига в сторону республиканцев всего за три недели до дня выборов.

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Когда ведущая MSNBC Андреа Митчелл напомнила об опросе во время интервью со спикером палаты представителей, Пелоси с такими выводами не согласилась.

«Со многим из того, что вы сказали, я не согласна, — заявила Пелоси, по словам которой в этом опросе была недостаточно широкая выборка. — Поэтому я отвергаю его [результаты]».

Далее Пелоси заявила, что, по ее наблюдениям, полученным во время «посещения пяти штатов в неделю», одним из главных вопросов на промежуточных выборах являются аборты.

«Я могу сказать вам, что опасения женщин по поводу своей свободы очень, очень, по-прежнему очень важны с точки зрения того, как они будут голосовать», — сказала она.

В отличие от проблем, имеющих финансовый характер, в указанном выше опросе аборт был главным вопросом всего для 5% вероятных избирателей и только для 8% вероятных избирателей, которые идентифицировали себя как демократы.

В том же духе опрос CNN, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 93% вероятных избирателей заявили, что экономика «чрезвычайно» или «очень важна» для определения их голоса. Относительно ничтожные 75% сказали то же самое об абортах.