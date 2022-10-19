Москва, 19 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Маловероятно, что у китайского автопрома есть хорошие перспективы на европейском или североамериканском рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил заместитель проректора по научной работе финуниверситета при правительстве РФ Денис Лавров.

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«Полагаю, перспективы китайского авторынка в мире небольшие. Европейские и Североамериканские рынки, а это основные рынки по продаже автомобилей в мире, достаточно консервативны и не любят резкие изменения, поэтому точек роста для экспорта китайских автомобилей немного, — сказал Лавров. — Потребители из указанных регионов будут отдавать приоритет традиционным компаниям. Возможно, небольшого увеличения экспорта китайских автомобилей можно будет достигнуть за счет увеличения доли продажи электромобилей, производство которых активно развиваются в Китае».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в РФ более 90% приобретенных в сентябре 2022 года авто оказались китайского производства.