Роли, США, , 11:12 — REGNUM Американские женские школьные команды по волейболу отказываются играть с клубом, за который выступает трансгендер. Об этом 19 октября сообщает издание Asheville News.

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По словам член школьного совета округа Чероки Арнольда Мэтьюза, университетские и юношеские школьные команды в округе не будут играть с волейбольной командой Highlands School из соображений безопасности.

Причиной стало то, что в одном из предыдущих матчей трансгендер мощно ударил по мячу и попал в голову сопернице, нокаутировав её.

В результате спортсменка получила серьёзные травмы головы и шеи, сотрясение мозга, что вызвало проблемы со зрением. Спустя месяц лечащий врач и невролог до сих пор не разрешают ей вернуться на площадку.

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