Москва, 19 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Неустойчивая внешняя конъюнктура, а также санкции играют против рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогнозы Минэкономразвития РФ, где ждут постепенного ослабления курса рубля до 72,2 за доллар к 2025 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В условиях внешней неопределённости делать прогноз на два года очень сложно. Но можно согласиться с тем, что рубль будет постепенно слабеть. Возможно, что рубль ослабеет до 72 рублей и раньше 2025 года, — сказал Алиев. — Неустойчивая внешняя конъюнктура, а также санкции играют против рубля. Кроме того, валютные потери экспортеров и бюджета оказывают давление на финансовые власти. Исходя из этого рубль будет постепенно слабеть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс рубля незначительно вырос по отношению доллару и евро на торгах 18 октября.