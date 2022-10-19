Артём, Приморский край, 19 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Прокуратура Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство двух и более человек из хулиганских побуждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

(сс) jasongillman Ружье

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Установлено, 45-летний мужчина в июне 2022 года два раза выстрелил из самозарядного ружья «Сайга-410К» в группу людей возле одного из ночных клубов Артёма. В результате выстрелов телесные повреждения различной степени тяжести получили две женщины 34 и 35 лет, а также 35-летний мужчина. Стрелок с места преступления скрылся.

После задержания фигуранта заключили под стражу.

Уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, вступил в законную силу приговор в отношении 33-летнего жителя посёлка Елатьма Рязанской области, расстрелявшего в апреле 2020 года пятерых человек возле своего дома.