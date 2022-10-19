Мариуполь, ДНР, , 11:10 — REGNUM Власти Мариуполя демонтировали мемориал «Жертвам голодомора», сообщает 19 октября РИА Новости.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комплекс был установлен киевским режимом 18 лет назад, в 2004 году, неподалёку от здания драмтеатра. Мемориалы, посвящённые «голодомору», появились в последние десятилетия во многих города б. УССР.

Присутствовавший при демонтаже заведующий кафедрой Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский рассказал журналистам, что сильнее всего от голода 1932-33 годов пострадали не в УССР, а в регионах Поволжья Казахстане и Северном Кавказе.