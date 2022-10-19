Кежемский район, Красноярский край, 19 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Прокуратура Кежемского района Красноярского края направила в суд уголовное дело о получении взятки сотрудником ГИБДД. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в краевой прокуратуре.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

По данным ведомства, старший инспектор группы ДПС территориального отдела в Кежемском районе за взятки обеспечивал беспрепятственный проезд транспортных средств одного из лесозаготовительных предприятий района. Перевозилась спецтехника с превышением разрешённых габаритов и без специального разрешения.

Взятки фигурант получал 200-литровыми бочками дизтоплива. Всего он получил 3 тысячи литров дизельного топлива. Примерная стоимость составила 184 тысяч рублей.

Также фигурант получил от руководителя одной из коммерческих организаций Иркутской области 10 тысяч рублей за перевозку бульдозера с нарушением правил дорожного движения и без специального разрешения.

В ходе расследования мужчина был заключён под стражу. Арестовано его имущество стоимостью 1,9 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом.

Добавим, по данным регионального главка МВД, за девять месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 34 403 преступления. Выявлено 1276 преступлений экономической направленности. В результате принятых мер по противодействию коррупции пресечено 306 преступлений данной направленности.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный брянский полицейский задержан по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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