Самара, 19 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. 200 млн рублей направлено в Самарской области на обновление парка техники, задействованной в зимнем содержании автодорог. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Сообщается, что содержанием дорог по госконтракту с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог осуществляет государственное казенное предприятие Самарской области «АСАДО». Сотрудники министерства объявили аукционы на содержание дорог на ноябрь-март в северной и южной части Самарской области, подрядчик будет определен 19 октября.

Отмечается, что предприятие имеет 664 единицы техники, которая задействована в зимнем содержании, включая 256 комбинированных дорожных машин, 37 шнекороторов, 84 автогрейдера, 194 трактора, 93 погрузчика.

Сообщается, что в связи со значительным износом парка техники областное правительство в 2022 году приняло решение направить 200 млн рублей на его обновление, техника уже начала поступать.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, в настоящее время готовность парка машин, механизмов и навесного оборудования к сезону зимнего содержания автотрасс составляет 89%.

Отмечается, что в случае осложнения погодных условий дополнительно будут привлекать технику сторонних организаций на договорных условиях.

Сообщается, что в зимний период используется два вида противогололедных материалов (хлорид натрий и песчано-соляная смесь с содержанием соли 20%). Заготовка этих материалов ведется по графику. Весь объём на зимний сезон до марта 2023 года будет поставлен до конца 2022 года.

Напомним, что протяженность сети автодорог областного значения в Самарской области составляет свыше 6,9 тысяч километров, в том числе 27 километров мостовых сооружений.