Москва, , 11:33 — REGNUM Власти США недавно общались с российской стороной в попытках добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщает 19 октября телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Баскетболистка Бриттни Грайнер Алексей Колчин © ИА REGNUM

Контакты, по его словам, состоялись «в последние дни», они продолжаются по разным каналам: лично, по телефону, в других форматах. «Разговоры по этому вопросу не прекращались» после того, как в июне США предложили России обменяться заключёнными.

Пока администрация президента США Джо Байдена не получила «встречного предложения», хотя американская сторона упорно пыталась указать на основу для решения проблемы, добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 18 октября заявила о нацеленности США на успешное завершение переговоров с Россией об обмене заключёнными.

Как сообщало ИА REGNUM, Грайнер осудили в России за попытку контрабанды наркотического средства, Уилана — за шпионаж.

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