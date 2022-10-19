Москва, 19 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Власти США недавно общались с российской стороной в попытках добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщает 19 октября телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Баскетболистка Бриттни Грайнер

Контакты, по его словам, состоялись «в последние дни», они продолжаются по разным каналам: лично, по телефону, в других форматах. «Разговоры по этому вопросу не прекращались» после того, как в июне США предложили России обменяться заключёнными.

Пока администрация президента США Джо Байдена не получила «встречного предложения», хотя американская сторона упорно пыталась указать на основу для решения проблемы, добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 18 октября заявила о нацеленности США на успешное завершение переговоров с Россией об обмене заключёнными.

Как сообщало ИА REGNUM, Грайнер осудили в России за попытку контрабанды наркотического средства, Уилана — за шпионаж.

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