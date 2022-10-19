Кызыл, 19 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Туве вынесен приговор 32-летней местной жительнице, обвиняемой в умышленном причинении вреда здоровью матери, в результате чего та умерла. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По данным следствия, в феврале 2019 года пьяная женщина поссорилась с матерью из-за отказа последней дать ей денег. Подсудимая нанесла два удара ножом по потерпевшей, один из которых оказался смертельным.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2022 года в регионе зафиксировано почти 5,1 тыс. преступлений, что на 22,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число убийств выросло на 4,5%, а случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — на 29,9%.

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