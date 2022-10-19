Кудрово, Ленинградская область, , 11:18 — REGNUM Врачи Ленинградской области борются за жизнь девятилетнего мальчика, которого пытался зарезать родной отец, сообщил 19 октября ИА REGNUM источник в медицинских кругах.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ЧП произошло утром 19 октября в квартире одного из домов на улице Столичной в Кудрово. 39-летний нетрезвый мужчина тяжело ранил ножом в шею своего сына и угрожал убить. На место выехали сотрудники полиции, которые смоли уговорить агрессора отпустить ребенка, после чего задержали злоумышленника.

«Ребенок госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сейчас его оперируют», — сообщил собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку после попытки мужчины убить сына в Ленобласти