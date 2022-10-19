Москва, 19 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Более восьми тысяч преступлений о хищении бюджетных средств на сумму 16 млрд рублей выявлено полицией с начала 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«За девять месяцев текущего года сотрудниками полиции установлено почти восемь тысяч преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств», — сказал Колокольцев.

Размер причиненного материального ущерба составил 16 млрд рублей, уточнил он.

При этом, по его словам, «приняты меры по его возмещению на сумму порядка 15 млрд рублей».

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