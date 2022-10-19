Ярославль, 19 октября 2022, 11:07 — REGNUM Ярославская областная нотариальная палата готова предоставлять бесплатно ряд своих услуг для мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает аппарат регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова.
Льготу в размере 100% мобилизованный сможет получить при удостоверении доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия, а также при удостоверении завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда.
Ещё одна услуга, которую можно будет оформить бесплатно — это удостоверение юридически значимых волеизъявлений (согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним загранпаспорта, водительского удостоверения), за исключением удостоверения согласий супругов (или бывших супругов) на заключение сделки.