Ярославль, 19 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Ярославская областная нотариальная палата готова предоставлять бесплатно ряд своих услуг для мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает аппарат регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«В конце сентября Федеральной палатой нотариальным палатам субъектов РФ было рекомендовано освободить мобилизованных граждан от оплаты за оказание ряда услуг правового и технического характера. Мы сделали запрос в областную палату и получили ответ, что с 14 октября решением общего собрания эти льготы будут предоставляться и мобилизованным гражданам Ярославской области. Для их получения гражданину потребуется предъявить повестку о призыве на военную службу по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 663», — рассказал Альфир Бакиров.

Льготу в размере 100% мобилизованный сможет получить при удостоверении доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия, а также при удостоверении завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда.

Ещё одна услуга, которую можно будет оформить бесплатно — это удостоверение юридически значимых волеизъявлений (согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним загранпаспорта, водительского удостоверения), за исключением удостоверения согласий супругов (или бывших супругов) на заключение сделки.