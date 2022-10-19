Москва, 19 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан заявил, что его страна связана с Центральной Азией и Россией через Афганистан, и по этому маршруту перевозятся различные товары. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Дипломат добавил, что впервые большой объём товарной продукции был отправлен в Россию через Среднюю Азию и Афганистан.

«Поскольку транспортировка становится более сложной, многие пакистанские торговцы отправляют свою продукцию грузовиками через Афганистан, затем эти грузовики попадают в Среднюю Азию, где проходят таможенное оформление ЕАЭС, например, в Киргизии или Казахстане, а потом фуры следуют в Россию», — пояснил Шавкат Али Хан.

По его словам, весь процесс занимает от 25 до 35 дней. Он успешно реализуется, и по этому маршруту также отправляется часть российских грузов в Пакистан.

Заявив, что Пакистан и Россия рассматривают возможность использования территории Ирана в тех же целях, Али Хан сказал: «Согласно этому плану, товары на грузовиках будут следовать в Иран, затем через Каспийское море или Азербайджан — в Россию».

Следует отметить, что в прошлом году министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Муттаки на встрече в Кабуле с советником Пакистана по национальной безопасности Моайедом Юсуфом заявил, что будет открыт транзитный маршрут из Пакистана в Среднюю Азию через Афганистан.